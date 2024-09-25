Широков: «Команд, которые могут бороться за золото РПЛ, стало больше»

Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. По мнению экс-футболиста «Зенита», в чемпионате теперь стало больше команд, которые могут бороться за золотые медали.

«Конкуренция, наверное, не возросла, если говорить о мастерстве. Просто команд, которые могут вести борьбу за золото, мешать друг другу, стало больше, чем в прошлом сезоне. Не две, а четыре, скажем. Но всё от «Зенита» зависит», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

По словам Широкова, если «Зенит» будет в каждом матче выкладываться на полную, то сможет стабильно набирать очки, что усложнит задачу конкурентов.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, после девяти сыгранных туров нового сезона Российской премьер-лиги.