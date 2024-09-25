Масалитин считает, что Пьянич не нужен ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе в стан «армейцев» полузащитника Миралема Пьянича, который сегодня прошел медобследование в Москве.

- Боснийский футболист, выступавший за «Ювентус» и «Барселону», Пьянич уже прошел медобследование перед подписанием контракта с ЦСКА. Как относитесь к этому трансферу?

- Мне кажется, это креатура Николича. Но на сегодня этот футболист не нужен ЦСКА. Необходимо было усилиться хорошим опорным хавбеком. А трансфер Пьянича ничего хорошего не сулит. Этот футболист уже долго не играл на хорошем уровне. У него были постоянные аренды, где он себя не проявлял, а в последнее время играл в чемпионате ОАЭ. Это первенство уступает нашему. Понятно, что мастерство у него никуда не ушло, оно есть.

- Игроку 34 года, и ему еще надо будет набрать кондиции. Вас это не смущает?

- Что касается физического состояния, надо будет ждать, когда он его восстановит. Не надо было брать такого футболиста. Понятно, что едет за деньгами. Нет никакой речи о восстановлении карьеры. Человек едет доигрывать. Какой смысл в него вкладываться?

- Зачем Николичу такой футболист?

- Каждый решает свои проблемы. Жемалетдинова он взял, и сейчас футболист раскрывается. Уже видно, что он будет помогать ЦСКА. Я бы на деньги, которые пойдут на Пьянича, приобрел на следующий год более качественных и перспективных футболистов. Нужны будут деньги, чтобы выкупить Гуарирапу, если он будет хорошо себя проявлять. Есть и другие позиции, которые требуют усиления. Справа вообще ничего не работает: ни Гайич, ни Келлвен.

- В 2022 году Пьянич стал одним из футболистов сборной Боснии, высказавшихся против игры со сборной России. Вас не смущает, что ЦСКА берет такого человека?

- Надо смотреть, правильно ли его перевели. Вот когда он придет в ЦСКА, можно будет у него спросить, почему он так говорил. Но он сказал, что его сборной не нужно быть первой, которая сыграет с Россией. А если кто-то сыграет, то и Босния может это сделать.

- То есть, вы не так критично относитесь к его словам?

- Ну, сказал он и сказал.

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- Как относитесь к текущему шестому месту ЦСКА? Доверие к Николичу в плане результата и трансферов у вас не пошатнулось?

- Я вообще не сторонник приглашения свободных агентов. Значит, они никому не нужны. Если бы за Пьяничем выстраивалась очередь, а ЦСКА его заманил – это одного дело. А если он никому не нужен в Европе, зачем его брать? На этой позиции может раскрыться Обляков. Нужно смотреть, насколько восстановится Мухин. Если у него все будет нормально, тогда Пьянич вообще не нужен.

- За шестое место по итогам прошлого сезона был уволен Федотов. Как относитесь к нынешнему положению «армейцев»?

- Пришел тренер и ему надо все перестраивать. Я считаю, что после зимней паузы можно делать выводы и предъявлять ему за что-то. А сейчас это сделать тяжело. Это такая же ситуация, как у Станковича в «Спартаке». Пока команда строится, футболисты подбираются под стиль игры. А что касается Пьянича, если он был бы нужен ЦСКА, то было бы логичнее пригласить его на сборы в зимнюю паузу. И уже там смотреть, тянет он или нет. А сейчас берут кота в мешке. Это как трансфер Койты – непонятный. Да, Пьянич - опытный парень, поигравший, но брать его ради штрафных? Есть Файзуллаев, Обляков, которые могут их исполнять.

Елена Григорьевская