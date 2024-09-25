Петржела не верит, что Пьянич поможет ЦСКА

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал предстоящий переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Хороший футболист с неплохой карьерой, но вряд ли Пьянич сильно поможет ЦСКА, потому что ему уже 34 года. Он уже возрастной игрок», — приводит слова Петржелы Metaratings.

По мнению специалиста, Пьянич выбрал чемпионат России только из-за того, что у него не было предложений от европейских клубов.

Ближайший матч ЦСКА проведет 28 сентября против «Ахмата». Встреча десятого тура Российской премьер-лиги должна будет начаться в 14:00 по столичному времени.