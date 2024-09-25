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Алдонин: «Пьянич — большой мастер»

25 Сентября 2024 • 15:25 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Ахмат
28.09 14:00

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в стан «красно-синих».

«Пьяничу нужно будет время на адаптацию в ЦСКА. Но Миралем – большой мастер. Просто надо понимать, в каком он сейчас состоянии находится, готов ли сразу помогать команде», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что 34-летний Пьянич, который является свободным агентом, подпишет контракт с московским ЦСКА на один сезон с возможностью продления.

После девяти туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марко Николича 14 набранных очков.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
25 Сентября 2024 в 15:37
Слышал что в конгфу есть школа пьяницы, может он ее адепт? :)
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