Алдонин: «Пьянич — большой мастер»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в стан «красно-синих».

«Пьяничу нужно будет время на адаптацию в ЦСКА. Но Миралем – большой мастер. Просто надо понимать, в каком он сейчас состоянии находится, готов ли сразу помогать команде», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что 34-летний Пьянич, который является свободным агентом, подпишет контракт с московским ЦСКА на один сезон с возможностью продления.

После девяти туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марко Николича 14 набранных очков.