Жирков: Думаю, никто не составит конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Перед стартом сезона Жирков досрочно вешал золотые медали на игроков «Зенита». По словам эксперта, с тех пор его мнение не поменялось.

«Думаю, конкуренцию ему [«Зениту»] составить ни у кого не получится», — цитируют Жиркова «Известия».

После девяти сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в копилке 23 балла. Отрыв «сине-бело-голубых» от ближайших соперников составляет два очка.

Напомним, «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей РПЛ.