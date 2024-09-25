Президент РПЛ: «Фраза Глушенкова мне показалась некорректной»

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался о словах Максима Глушенкова. Ранее футболист заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенит», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче против условного Вьетнама.

По словам Алаева, он слышал слова Глушенкова, хотя не знает, в каком контексте высказывался футболист.

«Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной. Хочу только одного: чтобы сборная жила, у неё были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», - цитирует Алаева Sport24.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Краснодара» на выезде.