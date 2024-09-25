Пьяничу положен бонус за победу ЦСКА в Кубке России – известна сумма

Полузащитник Миралем Пьянич в обозримом будущем должен примерить на себе футболку ЦСКА. В среду известный боснийский футболист, поигравший за европейские топ-клубы, прибыл в Россию для завершения сделки.

Появлялась информация о том, что в случае чемпионства ЦСКА Пьянич получит бонус в размере 150 тысяч евро. Телеграм-канал «Мутко против» дополняет информацию – бонус в 150 тысяч евро положен Миралему и в случае победы «армейцев» в Кубке России.

То есть при оформлении «золотого дубля» Миралем Пьянич может получить дополнительно 300 тысяч евро.

ЦСКА сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.