В «Химках» исключили увольнение Артиги

В прессе появлялась информация о том, что Франк Артига может покинуть должность главного тренера «Химок». Подмосковная команда на текущий момент располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице. Комментарий по поводу слухов дал Туфан Садыгов, который является инвестором «Химок».

«У нас всё нормально. Не рассматриваем отставку тренера. В прошлом году в первой лиге мы тоже начали неудачно. Ничего страшного. Команда потихоньку встаёт на ноги», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч «Химки» проведут в воскресенье, 29 сентября, - против «Крыльев Советов» на выезде.