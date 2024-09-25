Слишкович: «Если Барко закрыть, «Спартаку» тяжело войти в штрафную»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился комментарием об игре «красно-белых».

— «Спартак», к сожалению, зависит от связки Барко-Угальде. Если Барко хорошо закрыть, «Спартаку» тяжело войти в штрафную и забить. Если он играет хорошо, это очень опасно для соперника, — приводит слова Слишковича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Барко появился на поле в восьми матчах чемпионата России, забил четыре гола и сделал три ассиста.

По итогам девяти туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 16 очков.

28 сентября «Спартак» встретится в дерби с «Локомотивом», начало — в 16:30 по мск.