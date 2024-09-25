Пономарёв считает, что Пьянич может стать лидером ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном приходе в стан «армейцев» полузащитника Миралема Пьянича, который сегодня прошел медобследование в Москве.

- Легендарный боснийский футболист, выступавший за «Ювентус» и «Барселону», Пьянич прилетел в Москву для перехода в ЦСКА и сегодня уже прошел медобследование перед подписанием контракта. Как относитесь к этому трансферу?

- Ему уже 34 года. Он недавно выступал в Эмиратах. Наверное, его порекомендовал Николич, который там с ним работал. Значит, он ему нужен, и «армейское» руководство пошло навстречу тренеру. Пока у «армейцев» нет результата. Команда находится на шестом месте, и из этой ямы трудно выбраться. Нужно выигрывать три-четыре матча подряд.

- В 2022 году Пьянич стал одним из футболистов сборной Боснии, высказавшихся против игры со сборной России. Вас не смущает, что ЦСКА берет такого человека?

- Я читал его высказывания. Было такое. Но его тоже надо понять. Где бы он нашел работу, если бы говорил иначе? Нигде. Даже в Эмиратах. А так раз его захотел приобрести Николич, посмотрим, что из этого выйдет. Полузащитник он неплохой. Команде такой футболист нужен в центре поля. Все-таки это основная линия, которая может сделать игру. Полузащитники должны регулировать темп игры, давать хорошие пасы нападающим. А у ЦСКА пока только один Обляков это делает. Все надеются на него, но он не лидер. А команде необходим в средней линии лидер. Может, Пьянич станет таким футболистом.

- Про Пьянича пишут, что он образцовый диспетчер с уникальными штрафными.

- Это очень хорошо. Обляков тоже неплохо бьет, но нужен распорядитель в середине поля, который регулирует темп игры. Надеюсь, Пьянич пригодится хотя бы на один сезон, чтобы команда заняла призовое место. А так «армейцы» будут барахтаться на шестой строчке и не смогут оттуда выбраться.

- За этот же результат по итогам прошлого сезона был уволен Федотов. Не считаете, что кресло под Николичем качается?

- Да, конечно. У ЦСКА нет хорошей игры и результата. Ладно, если был бы результат при неважной игре.

- На данный момент результаты можно назвать провальными?

- Пока да. И главное, я не вижу перспектив, чтобы как-то поменялась манера игры. Возможно, не хватает игровой дисциплины. Команда пропускает мячи от слабых соперников.

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- Приход Пьянича может изменить ситуацию? Вы в это верите?

- Да. Раз Николич его хочет видеть в команде, значит, он ему нужен. Значит, это хороший футболист. Я сам его никогда не видел на поле, но говорят, что футболист неплохой.

- Его послужной список вселяет оптимизм? Все-таки не каждый игрок выступает за «Барселону» и «Ювентус».

- В том-то и дело. Но это уже прошедший этап. Ему уже 34 года, и показать такую же игру, как в этих клубах, будет сложно. Если он не хочет подвести ЦСКА и Николича, надо попахать.

Елена Григорьевская