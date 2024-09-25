Сверкнувшая звезда или талант на года: чего ждать от Батракова

Перед стартом текущего сезона московский «Локомотив» потерял 18 игроков. Клуб покинули даже признанные лидеры Антон Миранчук и Максим Глушенков. По всем прогнозам «железнодорожникам» предстоял непростой футбольный год. Но после трети сезона «Локомотив» среди лидеров чемпионата. И огромная заслуга в этом 19-летнего Алексея Батракова. Насколько ярко сверкнёт новая звезда «Локомотива» и как долго сможет продолжать выдавать такой результат? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает Батракова со звёздными предшественниками в чемпионате России и прогнозирует его футбольное будущее.

Кто Вы, мистер Батраков

В последний день марта 2024 года Алексей Батраков дебютировал в РПЛ, заменив в домашней игре против «Краснодара» Марио Митая. Через несколько дней юный полузащитник уже отыграл весь матч в Кубке России, а в мае забил свой дебютный гол. Любопытно, что передачу ему отдал Глушенков. В новый сезон Батраков вошёл шикарным голом против «Акрона», а в двух последних турах отметился дублями против «Оренбурга» и «Пари НН». В итоге после девяти игровых дней у Алексея 7 голов и 5 голевых передач, которые позволяют ему лидировать по показателю «гол+пас» в РПЛ. Неудивительно, что Валерий Карпин уже вызывал Батракова в сборную России, но его дебют за национальную команду сорвала непогода.

Подобное развитие карьеры мог предположить первый тренер новой звезды Александр Зуев, который с гордостью хвастается отметками роста Батракова на косяке тренерской комнаты в Орехово-Зуево. Алексей уже на старте занятий футболом оказался в группе парней, которые на 2 года старше него. Это огромная разница в детском возрасте, но за счёт приложенных усилий он сумел добиться своего. Успех голевой результативности Батракова, вероятно, заключается в том, что к его игровому стилю ещё не привыкли. Свои мячи он забивает за счёт использования игрового мышления. Открывает свободную зону для форвардов, подключается вторым, а то и третьим темпом и оказывается в нужной позиции для подбора мяча, или включает скорость и наносит хладнокровный удар с близкого расстояния.

Загубленные таланты

Кто-то усмехнётся – сколько уже у нас было молодых и юных звёзд, которые сверкнули на старте карьеры, но потом сделали неправильный выбор и из разряда «молодых и перспективных» перешли в разряд «угасших». Артём Безродный и Иван Саенко должны были играть в клубах уровня лидеров немецкого или испанского чемпионата. Но вредные привычки сгубили карьеру каждого из игроков, которые покончили с футболом в 26 и 27 лет соответственно.

Александр Кокорин считался главным талантом «Динамо» в конце «нулевых», но относился к жизни настолько легко, что получил тюремный срок. Для многих футболистов звание чемпиона России и Кипра звучало бы неплохо, но только не для таланта уровня Кокорина, который при правильном подходе к делу мог бы заиграть в европейском топ-клубе.

Алан Дзагоев не рискнул уехать в Европу после удачно проведённого континентального первенства 2012 года, когда стал лучшим бомбардиром наряду с Криштиану Роналду, Фернандо Торресом, Марио Балотелли, Марио Манджукичем и Марио Гомесом. Старт карьеры Дзагоева очень похож на результат Батракова: 8 голов в 20 матчах РПЛ по итогам 2008 года и обилие личных наград в том сезоне. Однако Алана сгубили травмы. Проблемы со здоровьем помешали раскрыться и Руслану Пименову, который забивал за «Локомотив» в Лиге чемпионов в 19 лет, а в 20 стал участником чемпионата мира. За последующие восемь сезонов Пименов забил всего 5 голов и завершил карьеру в 29 лет.

Не стать новым Сычёвым

Наиболее яркая карьера могла сложиться у Дмитрия Сычёва. Перед глазами российских болельщиков до сих пор его слёзы на чемпионате мира – 2002 после поражения от Бельгии. Сычёв поехал на мундиаль в роли лучшего бомбардира чемпионата России. В том сезоне Дмитрий забьёт 9 мячей за 18 матчей, отыграв, по сути, половину сезона, а дальше… Интерес со стороны «Милана», «Ювентуса», «Баварии» и даже мадридского «Реала». А по факту конфликт со «Спартаком», дисквалификация и загубленная карьера. Хочется пожелать, чтобы на пути Алексея Батракова не встретились такие люди, которые помешали реализоваться карьере Сычёва.

В настоящее время у Батракова есть всё для того, чтобы раскрыть себя. Родной клуб и тренер, Михаил Галактионов, который умеет и знает, как работать с молодыми футболистами. Добавим к этому профессиональные и человеческие качества Алексея. Отдельная тема – интервью Батракова. Взрослые рассуждения, приоритет командных целей взамен личных. Хочется верить, что Алексей не сбавит свою результативность и уже в скором будущем станет главной ударной силой нашей национальной сборной и сможет проявить себя в европейском клубе. Для этого есть все предпосылки. Нужно только не сворачивать с намеченного пути.

Карьера Алексея Батракова

Сезон Клуб Матчи (голы) 2022/2023 «Локомотив-мол.» 25 (6) 2023/2024 «Локомотив» 5 (1) 2024/2025 «Локомотив» 9 (7)

Константин ЛИЦИН