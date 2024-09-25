Слишкович: «Дзюба умеет держать раздевалку»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, хотел бы он подписать форварда Артёма Дзюбу, если бы сейчас работал в каком-то клубе.

— Я бы Дзюбу сразу взял. Почему? Потому что это опытный игрок, качественный игрок, который очень хорошо знает РПЛ. Он умеет держать раздевалку и держать атмосферу, — сказал Слишкович в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, на данный момент 36-летний Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». В составе новой для себя команды нападающий появился на поле в трех играх во всех турнирах, в которых записал на свой счет три голевые передачи.