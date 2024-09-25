Валерий Новиков — о Пьяниче: «Лишь бы бабки платили, и они мировоззрение меняют»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в стан «красно-синих».

По мнению эксперта, если Пьянича зовут в ЦСКА, то он нужен тренерскому штабу.

«Касательно его взглядов, в Европе им по барабану: сегодня одни взгляды, завтра — другие. Лишь бы бабки платили, и они мировоззрение меняют», — приводит слова Новикова «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что 34-летний Пьянич подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1».

Ближайший матч подопечные Марко Николича проведут 28 сентября против «Ахмата». Игра десятого тура Российской премьер-лиги должна будет стартовать в 14:00 по московскому времени.