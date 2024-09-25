Нигматуллин — о Пьяниче в ЦСКА: «За деньги — да»

Экс-голкипер ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в «армейский» клуб.

«Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «за деньги — да». В матчах за сборную, видимо, этот принцип не работал», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ру».

Напомним, ранее Пьянич отказался играть товарищеский матч против сборной России.

Ранее стало известно, что 34-летний босниец в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА на один сезон с возможностью продления еще на один год. Заработная плата бывшего футболиста «Ювентуса» в российском клубе составит один миллион евро.