Появилась информация о том, кто может стать новым главным тренером «Пари НН» в случае увольнения Саши Илича.

Известный футбольный комментатор Константин Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что, по его информации, следующий тренер нижегородского клуба должен быть россиянином. По словам Генича, на данный момент клуб рассматривает российского тренера, который ранее в этом сезоне уже работал в РПЛ.

Напомним, в текущем сезоне мы видели две тренерские отставки — увольнение Игоря Черевченко из «Факела», а также расставание Магомеда Адиева с «Ахматом».

После девяти туров «Пари НН» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав семь очков.