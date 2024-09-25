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Экс-тренер «Спартака»: «Пьянич будет единственным «Реджиста» в РПЛ»

25 Сентября 2024 • 13:48 Комментировать

Боснийский тренер Владимир Слишкович высказался о вероятном переходе в ЦСКА своего соотечественника Миралема Пьянича. Бывший тренер «Спартака» заявил, что Пьянич поможет московской команде своими знаниями и опытом. По словам Слишковича, 34 года – это не так много для футболистов такого типа, способных решить исход матча одним пасом или ударом со штрафного.

«Он будет единственный настоящий, как говорят итальянцы, Regista в чемпионате России. Такого типа игрока, как в ЦСКА, сейчас нет ни в одной команде», - цитирует Слишковича «Спорт-Экспресс».

Реджиста – так в Италии называют футболиста центра поля, который ведёт игру своей команды и строит атаки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Владимир Слишкович ещё теги
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