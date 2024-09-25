Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«В прошлом не живут»: Сёмин высказался о трансфере Пьянича в ЦСКА

25 Сентября 2024 • 13:42 Комментировать

В ближайшее время ЦСКА должен закрыть трансфер известного полузащитника Миралема Пьянича. Комментарий на этот счёт дал бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. По словам специалиста, ему сложно оценить такой переход.

«Мы не знаем его кондиции. Что было в прошлом? В прошлом не живут. Может, его в ЦСКА приведут к былым кондициям, когда он блестяще играл на европейской арене. Может быть, нет. Сложно оценить этот переход», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Миралему Пьяничу 34 года. В последние месяцы босниец пребывал в статусе свободного агента после ухода из клуба «Шарджа» (ОАЭ). В футбольном мире Пьянич известен главным образом по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Лион» и «Барселону».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юрий Сёмин Миралем Пьянич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Флик высказался об ошибке тер Штегена Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку»
Спортивные новости
Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
13:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто может заменить Илича в «Пари НН» слухи
13:48 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака»: «Пьянич будет единственным «Реджиста» в РПЛ»
13:42 · Россия. Премьер-лига
«В прошлом не живут»: Сёмин высказался о трансфере Пьянича в ЦСКА
13:36 · Россия. Премьер-лига
Пьянич отказался от охраны в России
13:16 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: «Переход Пьянича в ЦСКА - доказательство, что всё идёт к лучшему»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Селюк объяснил, почему считает трансфер Пьянича в ЦСКА странным
12:57 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Если Пьянич будет в форме, то это суперклассный футболист»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Пьянич прошёл медосмотр для трансфера в ЦСКА
12:31 · Россия. Премьер-лига
Тарханова смущает возраст Пьянича, которого подписывает ЦСКА
12:22 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт бонус Пьянича за чемпионство ЦСКА
12:22 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Динамо» оказалось готово к играм РПЛ»
12:09 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Кордобы объяснили нашумевший «скриншот»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков оценил шансы Пьянича заиграть в ЦСКА
12:03 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил работу «Зенита» по трансферам
12:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил на вопрос о переходе Пьянича в ЦСКА
11:56 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Я не в восторге от перехода Пьянича в ЦСКА»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал клуб РПЛ, который может возглавить Абаскаль
11:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил трансфер Пьянича в ЦСКА
11:10 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Вряд ли Пьянич будет ходить пешком в ЦСКА»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал футболиста, который изменил ход матча «Зенит» - «Факел»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Радимов объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев
10:25 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Карпукас: «Медиалига - это не футбол»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «В Турцию бы поехал, но смотря куда»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Орлов раскритиковал футболиста «Зенита» 1
09:33 · Россия. Премьер-лига
Мирзов рассказал, что его шокировало в матче «Химки» - «Оренбург»
Все новости
Рекомендуем