«В прошлом не живут»: Сёмин высказался о трансфере Пьянича в ЦСКА

В ближайшее время ЦСКА должен закрыть трансфер известного полузащитника Миралема Пьянича. Комментарий на этот счёт дал бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. По словам специалиста, ему сложно оценить такой переход.

«Мы не знаем его кондиции. Что было в прошлом? В прошлом не живут. Может, его в ЦСКА приведут к былым кондициям, когда он блестяще играл на европейской арене. Может быть, нет. Сложно оценить этот переход», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Миралему Пьяничу 34 года. В последние месяцы босниец пребывал в статусе свободного агента после ухода из клуба «Шарджа» (ОАЭ). В футбольном мире Пьянич известен главным образом по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Лион» и «Барселону».