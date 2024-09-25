Пьянич отказался от охраны в России

В ближайшее время Миралем Пьянич должен стать игроком ЦСКА, хотя опытному полузащитнику ещё предстоит пройти медицинское обследование. Как сообщает телеграм-канал Mash, 34-летний Пьянич отказался от личной охраны в России. По данным источника, Пьянич назвал Москву одним из самых безопасных городов по своим ощущениям. При этом будучи игроком «Барселоны» в Каталонии Миралем пользовался услугой охраны.

Отмечается, что Пьянич попросил руководство ЦСКА помочь ему с переездом семьи из Дубая. Московский клуб будет искать для футболиста жильё рядом со школой, чтобы сыну Пьянича было комфортно.