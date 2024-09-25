Тетрадзе: «Переход Пьянича в ЦСКА - доказательство, что всё идёт к лучшему»

Бывший футболист Омари Тетрадзе поделился мыслями о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Пьянич поможет ЦСКА. Не думаю, что он просто будет отбывать номер в ЦСКА. Рано или поздно геополитическая ситуация выправится. Переход Пьянича в ЦСКА - доказательство, что всё идёт к лучшему», - передает слова Тетрадзе «Чемпионат».
Пьянич уже прибыл в Москву и прошел медицинский осмотр перед трансфером в ЦСКА. Ожидается, что стороны подпишут однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Его последним клубом была «Шарджа» (ОАЭ).
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