Тетрадзе: «Переход Пьянича в ЦСКА - доказательство, что всё идёт к лучшему»

«Пьянич поможет ЦСКА. Не думаю, что он просто будет отбывать номер в ЦСКА. Рано или поздно геополитическая ситуация выправится. Переход Пьянича в ЦСКА - доказательство, что всё идёт к лучшему», - передает слова Тетрадзе «Чемпионат».