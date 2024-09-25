Селюк объяснил, почему считает трансфер Пьянича в ЦСКА странным

Известный агент Дмитрий Селюк поделился своими мыслями о трансфере полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА. По словам Селюка, этот переход он считает странным.

«Естественно, он едет заканчивать карьеру. Для меня этот трансфер кажется странным. Отдать деньги 34-летнему футболисту, который еле ходил в чемпионате ОАЭ. Сейчас будет еле ходить в РПЛ», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк предположил, что в ситуации с трансфером Пьянича ЦСКА идёт на поводу у главного тренера команды Марко Николича.

Ожидается, что о переходе Миралема Пьянича в свои ряды ЦСКА объявит в ближайшие часы. Экс-футболист «Барселоны» уже находится в Москве.