Корнеев: «Если Пьянич будет в форме, то это суперклассный футболист»

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о грядущем переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Это игрок, который может одним пасом решить исход матча. В плане футбольных качеств всё у него в порядке. Если и физическая форма будет в порядке, то это суперклассный футболист», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что 34-летний полузащитник прошел медицинский осмотр перед трансфером в ЦСКА. В Европе Миралем запомнился по выступлениям за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и «Рому».
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