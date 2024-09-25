Пьянич прошёл медосмотр для трансфера в ЦСКА

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич прошел медицинский осмотр перед трансфером в московский ЦСКА.

Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», 34-летний футболист подпишет с «армейским» клубом однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления на сезон. Миралем присоединится к российскому клубу на правах свободного агента.

Последним местом работы опытного хавбека была «Шарджа» (ОАЭ).

После девяти туров чемпионата России «армейцы» набрали 14 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на девять очков.