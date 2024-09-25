Тарханова смущает возраст Пьянича, которого подписывает ЦСКА

«Он хороший футболист, но возраст.... Не было игровой практики, с этим тоже непонятно. Сколько времени ему нужно будет, чтобы восстановить форму? Посмотрим, сейчас сложно предсказать, что и как», - передает слова специалиста Metaratings.ru.