Тарханова смущает возраст Пьянича, которого подписывает ЦСКА

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказал свое мнение о возможном трансфере боснийского хавбека Миралема Пьянича в столичный ЦСКА.
«Он хороший футболист, но возраст.... Не было игровой практики, с этим тоже непонятно. Сколько времени ему нужно будет, чтобы восстановить форму? Посмотрим, сейчас сложно предсказать, что и как», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Пьянич известен в Европе по выступлениям за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и другие команды. Его последним клубом была «Шарджа» из чемпионата ОАЭ.
ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ.
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