Раскрыт бонус Пьянича за чемпионство ЦСКА

В Российскую премьер-лигу переходит бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» - Миралем Пьянич будет играть за московский ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в контракте 34-летнего боснийца будет прописан бонус за чемпионство в размере 150 тысяч евро.

Чтобы Пьянич получил этот «золотой бонус», одного чемпионства ЦСКА будет недостаточно – полузащитник должен провести не менее 50% матчей.

В последние месяцы Миралем Пьянич находился в статусе свободного агента после ухода из клуба «Шарджа» (ОАЭ). Теперь опытный полузащитник попробует себя в российском чемпионате.