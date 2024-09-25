Гаджиев: «Динамо» оказалось готово к играм РПЛ»

Президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев высказался о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Бывает такое, что ты выходишь против сильного соперника, у тебя начинают дрожать коленки, и ты играешь на 70-80% от своих возможностей. В нашей команде такого не происходит. Команда оказалась готова к играм РПЛ», - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.
В последнем матче чемпионата России махачкалинская команда на выезде расписала мировую с «Ростовом» со счетом 0:0. После девяти туров РПЛ «Динамо» с десятью очками занимает девятое место в таблице.
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