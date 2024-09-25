Гаджиев: «Динамо» оказалось готово к играм РПЛ»

«Бывает такое, что ты выходишь против сильного соперника, у тебя начинают дрожать коленки, и ты играешь на 70-80% от своих возможностей. В нашей команде такого не происходит. Команда оказалась готова к играм РПЛ», - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.