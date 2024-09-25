Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает громким переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Я бы не назвал, что это громкий трансфер. Он ведь может стать и провальным. Есть трансферы, которые изначально есть чуть лучше, чуть хуже, ты понимаешь это. А здесь очень сложно даже предугадать, всё это не просто на мой взгляд.

Ему играть в чемпионате России будет сложно. Это точно не сравнится с игрой в Эмиратах», - сказал Балахнин.

25 сентября боснийский футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт с ЦСКА на два сезона. Последней командой Пьянича стала «Шаржа» из ОАЭ.

Агент подтвердил договорённость Пьянича с ЦСКА