В агентстве Кордобы объяснили нашумевший «скриншот»

В социальных сетях распространение получила фотография, которую представили как скриншот со странички форварда Джона Кордобы. На этой фото размещён текст, где футболист будто бы прощается с «Краснодоном». Комментарий по поводу этой публикации в сети дали в агентстве Promoesport, работающем с Кордобой.

«Это фейк», - ответ агентства приводит «Спорт-Экспресс».

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года после трансфера из «Герты». С тех пор колумбиец провёл 93 официальных матча, в которых записал на свой счёт 48 голов и 22 результативных паса на партнёров.

«Краснодар» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.