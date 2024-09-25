Кирьяков оценил шансы Пьянича заиграть в ЦСКА

«Шансы Пьянича в ЦСКА 50 на 50. Не знаю, насколько он готов и мотивирован. Это дело клуба в первую очередь. Игра Миралема Пьянича будет зависеть от многих факторов: форма, мотивация, его отношение к делу», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».