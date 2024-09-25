Кирьяков оценил шансы Пьянича заиграть в ЦСКА

Футбольный специалист Сергей Кирьяков дал комментарий касательно предстоящего трансфера боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Шансы Пьянича в ЦСКА 50 на 50. Не знаю, насколько он готов и мотивирован. Это дело клуба в первую очередь. Игра Миралема Пьянича будет зависеть от многих факторов: форма, мотивация, его отношение к делу», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Миралем Пьянич уже находится в России. В ближайшее время 34-летний полузащитник пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовое соглашение с «армейским» клубом.
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