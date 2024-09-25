Аршавин оценил работу «Зенита» по трансферам

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», оценил работу питерского клуба на летнем трансферном рынке. По мнению Аршавина, «сине-бело-голубые» смогли решить свои задачи.

«Думаю, клуб провёл хорошую работу. Почти всё удалось с точки зрения укрепления позиций, которые нуждались в этом», - цитирует Аршавина Sport24.

После девяти сыгранных туров «Зенит» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место. Команда Сергея Семака набрала 23 очка (семь побед и две ничьи). В ближайшем туре питерцы будут играть против «Краснодара» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 28 сентября.