Сёмин ответил на вопрос о переходе Пьянича в ЦСКА

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном трансфере боснийского полузащитника Миралема Пьянича в столичный ЦСКА.
«В любую команду РПЛ нужен футболист, который будет сильнее российских игроков. Но мне сложно прокомментировать переход Пьянича, потому что я его не видел очень давно, а также ему уже 34 года», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Пьянич переходит в московский клуб на правах свободного агента. Стороны подпишут трудовое соглашение до следующего лета с возможностью пролонгации на один сезон.
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