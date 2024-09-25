Непомнящий: «Я не в восторге от перехода Пьянича в ЦСКА»

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном трансфере боснийского хавбека Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Я не в восторге от перехода Пьянича в ЦСКА. Наш чемпионат не так прост, как кажется. Все, кто приезжает в РПЛ в роли мессии и пытается нас научить чему-то, не знают наш чемпионат. Поэтому не всем удаётся заиграть», - передает слова Непомнящего «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что 34-летний полузащитник прибыл в Россию. Пьянич пройдет медицинский осмотр и затем подпишет трудовое соглашение с ЦСКА. В Европе Миралем известен по выступлениям за «Барселону» и «Ювентус».
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