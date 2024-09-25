Непомнящий: «Я не в восторге от перехода Пьянича в ЦСКА»

«Я не в восторге от перехода Пьянича в ЦСКА. Наш чемпионат не так прост, как кажется. Все, кто приезжает в РПЛ в роли мессии и пытается нас научить чему-то, не знают наш чемпионат. Поэтому не всем удаётся заиграть», - передает слова Непомнящего «Чемпионат».