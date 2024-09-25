Радимов назвал клуб РПЛ, который может возглавить Абаскаль

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на приезд в Россию испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Наставник посетил матч подмосковных «Химок» против «Оренбурга».
«Как я понимаю, Абаскаль поедет в «Химки». Или куда-то ещё в Россию. Он же не просто так приехал. Артигу уберут и поставят тренера, который согласится тренировать 43 человека», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что ранее Абаскаль отметился работой в московском «Спартаке».
После девяти туров чемпионата России «Химки» набрали семь баллов и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.
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