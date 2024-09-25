Мостовой оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался насчет грядущего трансфера полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Пьянич - хороший футболист даже в 34 года. Проблем из-за возраста у Пьянича нет, но самое главное, в каком состоянии он приезжает, ведь он ушёл с радаров. Однако этот переход хорош в футбольном плане», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Пьянич уже прибыл в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.
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