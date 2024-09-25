Мостовой оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

«Пьянич - хороший футболист даже в 34 года. Проблем из-за возраста у Пьянича нет, но самое главное, в каком состоянии он приезжает, ведь он ушёл с радаров. Однако этот переход хорош в футбольном плане», - передает слова Мостового «Чемпионат».