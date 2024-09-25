Нигматуллин: «Вряд ли Пьянич будет ходить пешком в ЦСКА»

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном трансфере бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в столичный ЦСКА.

«Не приехал ли он заканчивать карьеру? Это был классный футболист. В любом случае ЦСКА нужно было усиление, а Пьянич приехал к своему тренеру. Вряд ли он будет ходить пешком перед своим тренером», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 34-летний босниец прибыл в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с ЦСКА. Договор будет рассчитан на один год с возможностью продления.