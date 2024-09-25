Радимов назвал футболиста, который изменил ход матча «Зенит» - «Факел»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «сине-бело-голубых» против воронежского «Факела» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.
«С выходом Клаудиньо игра поменялась. Барриос сам по себе не созидательный игрок, Венделу надо было успевать и мяч выводить, и подбирать. Поэтому с выходом Клаудиньо все встало на свои места», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
Напомним, что поединок «Зенита» и «Факела» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в минувший уик-энд. Команда Сергея Семака отпраздновала волевую победу со счетом 3:1.
По итогам девяти туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в таблице, в «Факел» - последнее.
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