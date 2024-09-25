Радимов назвал футболиста, который изменил ход матча «Зенит» - «Факел»

«С выходом Клаудиньо игра поменялась. Барриос сам по себе не созидательный игрок, Венделу надо было успевать и мяч выводить, и подбирать. Поэтому с выходом Клаудиньо все встало на свои места», - передает слова Радимова «РБ Спорт».