Радимов объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался о том, зачем петербургский «Зенит» подписал нападающего Александра Соболева, ранее выступавшего за «Спартак».
«Семаку Соболев необходим для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, а тогда надо использовать всё: чтобы были и навесы, но и кто-то мог бы бороться. Поэтому Семак даёт время Соболеву», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Соболев перешел в «Зенит» минувшим летом. Форвард подписал трехлетний трудовой договор с возможностью продления на один сезон.
После девяти туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» с 23 очками занимают первое место в таблице.
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