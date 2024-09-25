Радимов объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев

«Семаку Соболев необходим для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, а тогда надо использовать всё: чтобы были и навесы, но и кто-то мог бы бороться. Поэтому Семак даёт время Соболеву», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».