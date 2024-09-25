Игрок «Локомотива» Карпукас: «Медиалига - это не футбол»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас в разговоре с журналистами рассказал о своем отношении к медиалиге.
«Это же не футбол. Можно материться, делать все, что запрещено. Если кому-то нравится медиафутбол - пожалуйста, я ничего против не имею. Но сам за этим не слежу», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сыграл 12 поединков за «железнодорожников», отметившись одной голевой передачей.
После девяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице.
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