Карпукас: «В Турцию бы поехал, но смотря куда»

22-летний хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас в беседе с журналистами высказался касательно своего будущего.

«Были разговоры о Турции. Не могу говорить точно, но вроде фигурировал «Галатасарай». В Турцию бы поехал, но смотря куда. Она бывает разной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» - это интересно», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Карпукас принял участие в 12 поединках «Локомотива» и отметился одной голевой передачей. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.