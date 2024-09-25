Орлов раскритиковал футболиста «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов критически высказался об игре защитника петербургского «Зенита» Страхиньи Эраковича в матче против воронежского «Факела».

«Эракович тяжелый. И он не очень уверен. Пенальти заработал. Чего ты руку выставляешь? Всe равно надо за собой следить», - передает слова Орлова «Чемпионат».

Напомним, что поединок завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 3:1. После девяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

В нынешнем сезоне РПЛ Эракович провел восемь поединков, в которых получил одну красную карточку.