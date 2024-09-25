Мирзов рассказал, что его шокировало в матче «Химки» - «Оренбург»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов был шокирован низкой посещаемостью недавнего матча против «Оренбурга».
«Вроде все было для футбола: погода хорошая, выходной день. Для меня такая посещаемость - шок. Только игрой можно привлечь. Если хотят удовольствие получить, посмотреть интересный футбол, должны приходить», - передает слова Мирзова «РБ Спорт».
Напомним, что матч между «Химками» и «Оренбургом» завершился со счетом 0:0.
По итогам девяти туров чемпионата России подмосковный клуб с семью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Оренбург» (7) находится на 13-й позиции.
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