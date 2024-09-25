Мирзов рассказал, что его шокировало в матче «Химки» - «Оренбург»

«Вроде все было для футбола: погода хорошая, выходной день. Для меня такая посещаемость - шок. Только игрой можно привлечь. Если хотят удовольствие получить, посмотреть интересный футбол, должны приходить», - передает слова Мирзова «РБ Спорт».