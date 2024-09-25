Карпукас рассказал, как в «Локомотиве» отреагировали на уход Антона Миранчука

«Совсем недавно, когда Антон приехал на базу собирать вещи, было очень тяжело. Он со всеми попрощался. Бара проводил его, вернулся в раздевалку, мы загрустили. Кто-то даже растрогался», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».