Карпукас рассказал, как в «Локомотиве» отреагировали на уход Антона Миранчука

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас в разговоре с журналистами высказался об уходе из команды Антона Миранчука.
«Совсем недавно, когда Антон приехал на базу собирать вещи, было очень тяжело. Он со всеми попрощался. Бара проводил его, вернулся в раздевалку, мы загрустили. Кто-то даже растрогался», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что по завершении прошлого сезона у Миранчука истек срок действия контракта с «железнодорожниками». В общей сложности россиянин провел за «Локомотив» 217 поединков, отметившись 51 забитым мячом и 34 голевыми передачами.
Бан пользователя