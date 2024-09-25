Рабинер прокомментировал трансфер Пьянича в ЦСКА

Спортивный журналист Иван Рабинер дал комментарий по поводу потенциального перехода боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«То, что в РПЛ появился новый центр притяжения, - это бесспорно. По нынешним временам - большая редкость. Интересно. Поглядим, шик или пшик. Ему еще медосмотр надо не провалить», - написал журналист в своих социальных сетях.
Ранее в прессе сообщалось, что 34-летний босниец присоединится к «армейцам» в статусе свободного агента. Миралем подпишет с ЦСКА однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
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