Карпукас: «Глушенков просто топ, очень сильный игрок»

Футболист столичного «Локомотива» Артём Карпукас в разговоре с журналистами высказался о полузащитнике петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.
«Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде появляется космический футболист. Просто топ! Очень сильный футболист! С ним всегда можно поговорить», - передает слова Карпукаса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» минувшим летом. В сезоне-2024/2025 25-летний полузащитник сыграл восемь поединков, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.
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