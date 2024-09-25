Карпукас прокомментировал игру Батракова

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас в разговоре с журналистами поделился мнением об игре 19-летнего одноклубника Алексея Батракова в этом сезоне.

«За Батрака (Алексей Батраков) мы вообще все рады, «7+5» уже сделал! И это в 19 лет, то есть все только начинается. Желаю ему стабильности», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Батраков провел девять поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.

После девяти туров чемпионата страны «железнодорожники» набрали 21 очко и занимают третье место в турнирной таблице.