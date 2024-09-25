Ветеран ЦСКА: «Необходимости в подписании Пьянича нет»

«Необходимости в подписании Пьянича нет. Я бы сэкономил деньги и приобрел более достойных игроков, которые могли бы принести максимум пользы. Наверняка это протеже Николича. Значит, он в нем уверен», - передает слова Масалитина «Матч ТВ».