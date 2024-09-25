Ветеран ЦСКА: «Необходимости в подписании Пьянича нет»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин дал комментарий по поводу трансфера боснийского полузащитника Миралема Пьянича в «армейский» клуб.
«Необходимости в подписании Пьянича нет. Я бы сэкономил деньги и приобрел более достойных игроков, которые могли бы принести максимум пользы. Наверняка это протеже Николича. Значит, он в нем уверен», - передает слова Масалитина «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что 34-летний босниец прилетел в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. В Европе Миралем известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус», «Рому» и другие клубы.
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