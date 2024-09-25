Акинфеев отреагировал на скандальные слова Вернблума о ЦСКА

«Мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах. Может, была неправильная интерпретация его слов. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», - поделился мнением вратарь в подкасте СмАки на ютубе.