Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал интервью бывшего одноклубника Понтуса Вернблума. Швед критически высказался о России и «армейском» клубе.
«Мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах. Может, была неправильная интерпретация его слов. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», - поделился мнением вратарь в подкасте СмАки на ютубе.
Напомним, что Понтус Вернблум защищал цвета московского коллектива с 2012 по 2018 год. Вместе с ЦСКА швед три раза становился чемпионом Российской премьер-лиги.
Если кто-то говорит нелицеприятную правду о Москвобаде и о москвобадском ЦСКА, это не значит что он ”злодей” :)
Кстати заметьте, никто из бывших зенитовцев ни слова худого о Зените и Петербурге никоода не сказал, все тепло отзываются и вспоминают, и поздравляют с победами.
В отличии от Москвобада, из которого все иностранные игроки и тренеры бегут как от чумы, и стараются забыть, как кошмарный сон.