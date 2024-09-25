Жирков отреагировал на слова Глушенкова о сборной России

Экс-футболист московского ЦСКА Юрий Жирков прокомментировал высказывание полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с одноклубниками, чем принимать участие в спаррингах национальной команды.

«С одной стороны, товарищеский матч. За тридевять земель лететь. Это его мнение. Но я не знаю, как на это ответить. Можно ли считать это неуважением к стране и сборной? Думаю, нет. Не вижу здесь ничего криминального», - передают слова 25-летнего футболиста «Известия».

В сентябре сборная России провела товарищескую встречу с Вьетнамом в Ханое. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 3:0.