Голкипер Волк высказался о возможном переезде в Европу

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался насчет возможного продолжения карьеры в Европе.
«Европа - это самый высокий уровень. Никто не знает, как жизнь повернется. В первую очередь нужно себя здесь проявить, а дальше уже можно будет думать. Рано говорить об Англии или Испании», - передает «РБ Спорт» слова вратаря.
В нынешнем сезоне Давид провел 12 поединков, в которых пропустил девять мячей. Трудовое соглашение между вратарем и махачкалинским клубом рассчитано до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 800 тысяч евро.
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