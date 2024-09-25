Дьяков: «Батраков играет круто, но у него будет спад»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался об успешной игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на старте нынешнего сезона.
«Батраков играет круто, но у него будет спад. Всё-таки это молодой человек, которому свойственна нестабильность. Важно, как он этот спад сможет преодолеть», - приводит слова Дьякова Legalbet.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник провел девять поединков, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
По итогам девяти туров «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице.
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