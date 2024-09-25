Луна высказался о результате матча «Ахмат» - «Крылья Советов»

Хавбек грозненского «Ахмата» Мауро Луна Диале пообщался с журналистами после поединка с самарскими «Крыльями Советов» в рамках девятого тура чемпионата России.
«Мы хорошо играли. Можно сказать, что даже доминировали всю игру, имея большое количество моментов. К сожалению, потеряли очки - еще больнее от того, что это у нас не в первый раз», - передает слова легионера «Чемпионат».
Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 1:1.
После девяти туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал шесть очков и располагается на предпоследнем месте в таблице. «Крылья Советов» с десятью баллами идут на десятой строчке.
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